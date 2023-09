Ente Bilaterale del Turismo di Salerno: Pietro Contemi nuovo presidente

Pietro Contemi, segretario generale della Fisascat Cisl Salerno, è stato eletto nuovo Presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo di Salerno, istituzione composta da rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali e datori di lavoro del settore. Tra queste organizzazioni figurano Fipe, Federalberghi, Fiavet, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, che lavorano insieme per promuovere lo sviluppo e il benessere del settore turistico a Salerno.

Il neo presidente

Pietro Contemi, con la sua vasta esperienza sindacale e la sua competenza nel settore turistico, si presenta come una figura ideale per guidare l'Ebt di Salerno verso nuovi traguardi. "Sono onorato di essere stato eletto Presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo di Salerno. Lavorerò con impegno e dedizione per promuovere gli interessi dei lavoratori e delle imprese nel settore turistico e per contribuire al successo continuo di Salerno come destinazione turistica di prima classe. Conto sull'importante collaborazione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per realizzare questi obiettivi comuni" ha detto Contemi