Epifania, associazione "Buon Vivere" e "I.T. Svil" insieme per la Befana solidale

Come ormai tradizione anche quest'anno l'associazione Buon Vivere in collaborazione con l’azienda salernitana I.T. Svil srl ha promosso l’iniziativa "Befana solidale, raccolta di giochi per i bambini meno fortunati". A beneficiare di questa iniziativa sarà l’associazione S. Andrea nell’Annunziatella, operante nel centro storico cittadino e che si occupa della formazione e socializzazione dei bambini meno fortunati. “Questa raccolta doni – ha dichiarato la vice presidente Alessandra Francese, ha un grande valore per la nostra città e dimostra che basta un piccolo gesto da parte di tutti, per fare davvero molto. Il Ceo di I.T. Svil Carlo Mancuso ha sottolineato l’importanza delle aziende del territorio a stare vicino alle fasce più deboli, ancor di più in questo momento difficile che stiamo attraversando. Martedì 5 gennaio c/o la sede dell’associazione buon vivere in via Gonzaga alle ore 18.30 saranno consegnati i giochi ai rappresentanti dell’associazione s.Andrea nell’annunziatella. Che sia la Befana di tutti."