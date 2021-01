Dolci e cioccolato per coccolare grandi e piccini: la mappa per riempire le calze della Befana a Salerno

In un periodo difficile come quello della pandemia, "procurarsi" e regalare dolcezze diventa d'obbligo, specie se l'Epifania è alle porte. Nonostante tutto, infatti, i bambini hanno diritto di gustare le prelibatezze delle loro calze. E, probabilmente, anche agli adulti non può che far bene qualche coccola allo stomaco.

La tradizione

Secondo la tradizione italiana, la Befana, una vecchina su una scopa magica, ogni anno fa visita ai piccoli nella notte tra il 5 e il 6 gennaio per riempire le calze lasciate appese sul camino o vicino a una finestra da tutti i bimbi buoni, riservando invece del carbone ai "cattivi".

L'offerta made in Salerno

Così, pasticcerie e drogherie ed anche il mercato coperto della Coldiretti a Sant'Apollonia, stanno proponendo "le delizie della Befana" ed anche del gustosissimo carbone, rigorosamente di zucchero. E c'è anche chi, come la storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi, in collaborazione con Salerno Bike Messengers calze o dolci colazioni le porta a domicilio: un'idea originale che offrirà a grandi e piccini un magico risveglio nel giorno dell'Epifania. Tanta curiosità.