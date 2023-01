Epifania, record di presenze: code di traffico e parcheggi pieni a Salerno

Traffico in tilt, oggi pomeriggio, a Salerno per le Luci d’Artista. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, lunghe code di auto si sono formate in via Benedetto Croce (tra Vietri e il capoluogo), sul Viadotto Gatto e in via Ligea.

La viabilità

Parcheggi pieni dal sottopiazza della Libertà al Trincerone fino a Piazza della Concordia. Fiumi di persone stanno affollando, fin dalla tarda mattinata di oggi, il lungomare, Corso Vittorio Emanuale e i principali luoghi di attrazione delle Luci.