Sottopiazza della Libertà: slitta l'apertura dei locali, intanto nei negozi cresce l'erba

Non è ancora terminata l'attesa, per l’apertura dei locali del sottopiazza della Libertà. La movida salernitana si sarebbe già da tempo dovuta "allargare" fino a raggiungere il fronte mare, godendo di una passeggiata lungo i nuovi spazi della piazza. Ma ad oggi, le attività commerciali restano non operative.

Il dettaglio

Neppure in occasione della nuova edizione di Luci d'Artista, dunque, sarà possibile assistere all'inaugurazione delle attività, rinviata, secondo i ben informati, alla prossima primavera. Del resto, ad indicare come il tempo scorra, c'è anche l'erba cresciuta in uno dei negozi che apriranno i battenti, come è possibile notare sbirciando dall'esterno.