Lavori urgenti, erogazione idrica sospesa a Salerno: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Salerno per via di un intervento riparativo in Via Settimio Mobilio angolo Via D. Traiani. I lavori renderanno necessaria la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 16 di giovedì 15 settembre.

Le strade interessate

Queste le arterie interessate: Via Silvio Baratta, i civici di numerazione dispari nel tratto compreso tra Via Cacciatori dell’Irno e Via Gelsi Rossi; via Donato Trani; via Cacciatori dell’ Irno dal civico n°1 al civico n°19; via Gelsi Rossi; via Prospero Caravita; via Angelo Lerro. "Si avverte che - fa sapere Salerno Sistemi - nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".