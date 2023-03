Lavori urgenti: stop all'erogazione idrica in molte zone di Salerno

Giovedì 16 marzo stop all'erogazione idrica in molte zone di Salerno dalle 7 alle 18. A comunicarlo la società Ausino –Servizi Idrici Integrati. Alla base dell'interruzione i lavori di riparazione di due giunti di dilatazione sulla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento del comune di Giffoni Valle Piana.

La mappa dei disagi

Queste le zone interessate:

Cappelle Superiori

Puzzo di Cappelle

Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP)

Montecasino (parte alta)

Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI)

Via S. De Vita e Via dei Casali

Ospedale G. Da Procida

La società Ausino, inoltre, ha comunicato che potrebbero verificarsi temporanee depressioni idriche nelle zone di:

Ariella

Pastorano

Torre Bianca

Casa Roma

Casa Leone

Matierno

Via degli Etruschi

Cappelle Inferiori,

Via dei Greci



A partire dalle 18 sarà avviato il caricamento della condotta. Dunque, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 23 di giovedì la situazione tornerà alla normalità.