Lavori urgenti, stop all'erogazione idrica in tre Comuni salernitani

Giovedì 16 marzo stop all'erogazione idrica in tre Comuni (Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Fisciano) per via di un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice "consorziale" da parte della società Ausino. Per questo motivo sarà necessario sospendere l'erogazione dalle 7 alle 23.30.

Le aree interessate

Queste le aree interessate a Nocera Superiore:

VIA CASA MILITE

VIA CIMITERO

VIA CUPA MILETO

VIA FEDERICO RICCO

VIA GARIBALDI

VIA LAMIA

VIA MATERDOMINI

VIA NAZIONALE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PARETI

VIA RISORGIMENTO

VIALE CROCE

VIALE CROCE MALLONI

VIALE DEL SANTUARIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

La società Gori ha predisposto il servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Nazionale per tutta la durata della sospensione del servizio.

Queste le aree interessate a Nocera Inferiore:

VIA MONTE VESCOVADO

VIA VESCOVADO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

La società Gori ha predisposto il servizio idrico sostitutivo con autobotte in via San Prisco per tutta la durata della sospensione del servizio.

Queste le aree interessate a Fisciano:

CONTRADA CASTAGNETO

CONTRADA MANDANI

STRADA PROVINCIALE 254

VIA DELLA PANORAMICA

VIA FUSANI

VIA MAI

VIA METERIA

VIA MIGLIANO

VIA PADRE CARMINE FIOCCHI

VIA ROCCHI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

La società Gori ha predisposto il servizio idrico sostitutivo con autobotte in via Via Subia (località Gaiano Alta) per tutta la durata della sospensione del servizio.