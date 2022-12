Guasto improvviso, stop all'erogazione idrica a Sarno: la mappa dei disagi

Guasto improvviso alle condotte idriche che servono il territorio di Sarno. A comunicarlo la società Gori.

Le zone interessate

Mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica sono segnalati nelle seguenti strade:

MASSERIA INFIERNO

MASSERIA STEFANELLA

VIA ACQUAROSSA

VIA ASTONE DI CERVO

VIA CAPPELLA VECCHIA

VIA CONCERIA RUOTOLO

VIA FONTANELLE

VIA FRAINA

VIA I CONCERIA RUOTOLO

VIA II CONCERIA RUOTOLO

VIA LAVORATE

VIA LAVORATE NUOVA

VIA MASSERIA IERMANIELLO

VIA MASSERIA MONTURIELLO

VIA MASSERIA PREZZA

VIA MONTURIELLO

VIA PANTANO GNILINO

VIA PROVINCIALE AMENDOLA

VIA SALTIMALTI

VIA SALTIMATTI

VIA SERRAZZETA

Gori ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22 di martedì 27 dicembre.