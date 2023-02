Lavori alla rete, stop all'erogazione idrica a Scafati: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Scafati dalle ore 21 di mercoledì 22 febbraio alle 6 di giovedì 23.

Le arterie interessate

Queste le strade interessate dall'interruzione: via Catapani, via Poggiomarino, via San Marzano e tutte le relative traverse. Alla base dello stop, come spiegano da Gori, la necessità di realizzare opere su reti o impianti "finalizzate al miglioramento del servizio". "Si segnala - scrive Gori - che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti".