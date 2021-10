Esami e lauree fittizie all'Unisa: a rischio processo 34 studenti e parenti

La Procura di Nocera Inferiore ha chiuso le indagini su 42 persone (tra studenti e familiari) su lauree ed esami assegnati senza però essere materialmente sostenuti presso l’Università degli Studi di Fisciano. Sono accusate di acceso abusivo al sistema informativo e induzione indebita a dare o promettere utilità. Nei guai sono finiti anche due dipendenti, i quali sono già sotto giudizio con il rito immediato.

L’inchiesta

Le indagini della Guardia di Finanza, scattate dopo una denuncia presentata dallo stesso Ateneo, avevano permesso di rilevare delle irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti, iscritti alla Facoltà di Medicina, pur senza essersi classificati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di merito dei test d'ingresso. In quell'occasione, era subito emerso che l'iscrizione era stata effettuata materialmente da un dipendente dell'Università, attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico di segreteria. I successivi approfondimenti evidenziarono inoltre che l'indagato era solito utilizzare le proprie credenziali per attestare falsamente esami universitari in realtà mai sostenuti dagli studenti beneficiati, in cambio di specifiche regalie (come ricariche telefoniche ma anche fumetti da collezione). Il secondo indagato invece, dipendente amministrativo, avrebbe indirizzato al collega gli studenti universitari che, essendo venuti a conoscenza del meccanismo di frode, chiedevano di essere "aiutati" in qualche modo.Per alcuni studenti venivano fatto risultare la posizione in fasce di reddito di favore, senza tener conto delle reali condizioni economiche delle famiglie, così da consentire un risparmio nel pagamento delle tasse di iscrizione. Al vaglio ci sono 34 casi di carriere universitarie artefatte, molte delle quali culminate nel conseguimento del titolo di laurea.