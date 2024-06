Esami di Maturità 2024, gli studenti salernitani alle prese con la prova d'italiano: tutte le tracce

Tanta emozione, ma anche un po' di timore, questa mattina per gli studenti salernitani che hanno affrontato la prima prova degli esami di maturità. Tutti seduti alle ore 8.30 nei propri banchi per un tempo massimo di 6 ore.

Le tracce

Le tracce di analisi del testo (Tipologia A) riguardano il brano di Luigi Pirandello "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" e la poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti. Le tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) si incentrano su: un testo tratto da "Storia d'Europa" dello storico Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica; l'importanza della Carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu; "Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla-Mattiot; una traccia geopolitica legata al contesto internazionale e alla storia recente e meno recente, sul cosiddetto "equilibrio del terrore". Per quanto riguarda la Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), sono stati proposti ai maturandi "Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini e "Profili, selfie e blog" di Maurizio Caminito. I 526mila maturandi alle prese con gli esami di Stato avranno a disposizione 6 ore. Le tracce sono dunque in tutto sette, tre invece le tipologie di prova: analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità.

La seconda prova

Domani (giovedì 20 giugno) si terrà la seconda prova, sempre alle 8.30, per una durata di 4-8 ore. E’ previsto Greco al Liceo Classico, Matematica al Liceo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo e Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo Linguistico. Ci sarà poi Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”, Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari. Ci sarà Scienze umane per il Liceo delle Scienze Umane e Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale.