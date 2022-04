Esche avvelenate nelle aiuole incolte, ci pensano i cittadini: avvisi sugli alberi nelle "zone a rischio"

A seguito della segnalazione giunta in redazione in merito alle esche avvelenate lasciate nelle aiuole da ignoti privi di scrupoli, sono entrati in azione diversi animalisti salernitani. In zona Cittadella e nei pressi di parco Pinocchio, infatti, sono spuntati avvisi rivolti ai proprietari dei cani per metterli in guardia circa la presenza del veleno nell'erba incolta.

L'iniziativa spontanea

In attesa delle risposte da parte del Comune per la manutenzione del verde pubblico - servizio ad oggi non ancora affidato a terzi da parte di Palazzo di Città, dopo lo scandalo delle cooperative e dei presunti appalti truccati ndr - i cittadini si sono rimboccati le maniche nel tentativo di salvare la vita ad altri Fido, dopo i recenti avvelenamenti registrati nel quartiere. Resta urgente, ad ogni modo, un intervento incisivo da parte dell'amministrazione comunale, anche in vista del proliferare di insetti nella bella stagione e delle attuali inaccetabili condizioni di totale abbandono in cui versa il verde pubblico in città.