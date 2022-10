Vanno via dal locale giapponese senza pagare, "l'avviso" del titolare del ristorante su Facebook

Increscioso episodio a Battipaglia, ieri sera, dove alcuni clienti di un locale giapponese sono andati via dopo aver consumato, senza pagare il conto. Il titolare ha pubblicato un post su Facebook.

Il post

“Volevamo informare ai clienti del tavolo 9 (2 adulti e 1 bambina) di ieri sera sabato 1° ottobre che alle 23:50 sono usciti dal nostro ristorante senza pagare il conto, che vi diamo la possibilità di 2 giorni di tempo per saldare altrimenti, saremo costretti a pubblicare le immagini senza censura e provvedere per una denuncia, grazie", avvisano i titolari. Like e messaggi di solidarietà per il locale.