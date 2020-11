Il varco dei Lattari: escursione dei borghi vietresi, natura e relax

Domenica 14 novembre, dalle ore 8.45, il Duomo Trekking organizza un percorso escursionistico di difficoltà media. Si parte da Iaconti e prima di attraversare i borghi vietresi ci si addentra nei luoghi più selvaggi dei Monti Lattari.

I dettagli

Ingresso nella valle del fiume Bonea, l'escursione risale per una prima parte il sentiero che conduce al Santuario dell'Avvocata, fino alla località Capo d'acqua, e poi vira a sinistra verso Cappella Nuova. Dopo una discesa impegnativa, raggiunge la bellissima passando per la famosa Fontana del Cesare. Sì attraversa così il centro storico del borgo vietrese, lasciandosi alle spalle la chiesa di Santa Margherita e proseguendo verso Iaconti per chiudere il circuito.

Info utili

Scarponi da trekking, bastoncini consigliati, accesso contingentato. Per info e prenotazioni: 3409778659 via whatsapp. Quota di partecipazione: 15euro