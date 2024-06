Escursionista in difficoltà a Cava: soccorso e tratto in salvo insieme al suo cagnolino

Intervento di soccorso, stamattina, intorno alle 9:25: la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata contattata da un 50enne della zona, in escursione sulla cima del Monte Finestra in zona Cava de' Tirreni. L'uomo ha raccontato di essersi addentrato troppo e di non riuscire a ritornare alla base a causa della fatica sua e del suo cane.

Immediata la risposta dei Caschi Rossi che hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento Città e il personale del Nucleo Elisoccorritori di Pontecagnano, i quali hanno individuato l'uomo e l'animale e, calandosi dal velivolo, li hanno imbragati e caricati a bordo dell'elicottero. Trasportati fino allo stadio comunale di Cava de' Tirreni, entrambi sono stati affidati alle cure del 118, giungendo sul posto in discreto stato di salute.