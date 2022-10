Il malcapitato è stato soccorso e condotto d'urgenza in ospedale, per le cure del caso. Tanto spavento e fiato sospeso per le sue condizioni.

Tensione, stamattina, nel corso dell’esercitazione per le emergenze e i soccorsi in mare, presso il Molo Manfredi di Salerno. Purtroppo, il conducente di un gommone dell’Humanitas ha avvertito improvvisamente un malore, perdendo il controllo della guida e finendo sugli scogli frangiflutti.

Esercitazione per i soccorsi in mare a Salerno: malore improvviso per un operatore, corsa in ospedale