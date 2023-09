Esercito, a Persano arrivano i nuovi comandanti

Nei giorni scorsi, presso la sede di Persano, si sono svolte le cerimonie di avvicendamento al comando del 4° Reggimento carri e del Reggimento logistico della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. Alle cerimonie ha presenziato, quale massima autorità militare, il Comandante di Brigata, Generale Mario Ciorra, insieme alle autorità civili del comune di Serre e di altri comuni attigui della provincia di Salerno.

L'avvicendamento

Nel salutare gli uomini e le donne del 4° Reggimento carri, il Colonnello Dolciamore ha espresso parole di ringraziamento per le molte attività operative e addestrative condotte con professionalità ed efficacia, sia in Patria sia all’estero. Il Colonnello Gianluca De Matteis, Comandante cedente del Reggimento Logistico della Brigata “Garibaldi”, nel suo discorso di commiato, ha posto l’accento sui risultati conseguiti in territorio nazionale, dove gli uomini e le donne del reparto hanno saputo dare lustro e prestigio all’Esercito, agendo con dedizione, non solo a supporto dei Comandi superiori ma anche a sostegno di altri Enti ed Istituzioni civili. Il Generale Ciorra, nelle brevi allocuzioni tenute durante le due cerimonie, ha sottolineato i risultati raggiunti dai due reparti della Brigata, augurando ai successori un sereno e proficuo periodo di comando.