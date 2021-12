Esercito: l’Ordinario Militare in visita alla caserma di Persano

Ieri mattina l'Ordinario Militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, si è recato in visita al comprensorio militare di Persano, dove, nella chiesa della caserma “Capone”, ha celebrato la Santa Messa. Ad accoglierlo è stato il Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale Massimiliano Quarto, insieme ai Comandanti dei reparti dell’Esercito di stanza nel comprensorio.

La cerimonia

A premessa della celebrazione eucaristica, Monsignor Marcianò ha salutato il personale militare dei reggimenti, rivolgendo, in particolare, gli auguri di buon lavoro ai carristi del 4° reggimento carri di prossimo impiego in teatro operativo. Durante la celebrazione della Santa Messa, l'Ordinario Militare ha impartito la Cresima ad alcuni militari della “Garibaldi” ai quali ha ricordato l'importanza della consapevolezza di ricevere il Sacramento della Confermazione e come tale momento rappresenti "il sigillo dello Spirito Santo ovvero un timbro indelebile che nessuno mai potrà cancellare". Nel corso dell'omelia, Sua Eccellenza ha voluto inoltre sottolineare il significato del dono dello Spirito Santo e la fiducia che il nostro Signore ripone nei nuovi cresimati chiamati a essere testimoni della Fede e "Soldati" di Cristo. Alla solenne Celebrazione Eucaristica ha presenziato anche il Sindaco della città di Serre.