Palomonte, raccoglie un petardo inesploso: rischia di perdere due dita

Dramma a Palomonte, ieri pomeriggio: un uomo ha raccolto un petardo inesploso dinanzi alla sua abitazione, ferendosi due dita. Il botto, infatti, gli è esploso improvvisamente tra le mani ed è stato necessario, per lui, affidarsi alle cure ospedaliere, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per il distacco delle falangi.

Le indagini

Sul posto, anche i carabinieri: accertamenti in corso.