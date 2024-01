Durante la notte di Capodanno, a San Marzano sul Sarno, un ordigno è esploso nei pressi di un bar situato su viale Roma. La deflagrazione ha causato il distacco della saracinesca e danneggiato un chiosco adiacente. Ingenti i danni.

Le indagini

Sul posto si sono recati i carabinieri per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili dell'azione vandalica. Attualmente si stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori dell'atto.