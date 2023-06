Medici della Torre Cardiologica "in prestito" al Pronto Soccorso, per carenza di organico: l'esposto in Procura

Presentato un esposto in Procura da parte di 22 medici della Torre Cardiologica dell'ospedale Ruggi di Salerno che puntano il dito contro la gestione dell’emergenza-urgenza del nosocomio cittadino. Come riporta La Città, il gruppo di specialisti sarebbe stato direzionato al Pronto soccorso del Ruggi di Salerno, per sopperire a carenze di personale: in altre parole, cardiologi ma anche neurologi e pneumologi, sarebbero sistematicamente chiamati a lavorare in un reparto che non è di loro competenza, alias il Pronto soccorso. Adesso si sono affidati a un avvocato per segnalare i possibili rischi per l’utenza e le loro difficoltà nello svolgere un servizio in un reparto che non è quello a cui risultano assegnati.

Il commento di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega

“Solidarietà ai medici dell’ospedale di Salerno e preoccupazione per gli utenti che pagano la mancanza di organizzazione. Nella denuncia di questi medici si parla in maniera esplicita di spostamenti di personale, letteralmente dirottato al Pronto soccorso da altri reparti. Se confermati sarebbero fatti molto gravi che minano la credibilità dell’azienda sanitaria. A maggior ragione se pensiamo che si tratterebbe non di casi isolati ma di una consuetudine che, a detta dei medici stessi, dura ormai da anni”. “È impensabile - incalza Tommasetti - che il Pronto soccorso di un’Azienda Ospedaliera Universitaria possa tirare avanti con unità dirottate da altri reparti. Siamo consapevoli delle difficoltà ma si rischia di lasciare sguarnite aree essenziali: tra coloro che hanno presentato l’esposto ci sarebbero cardiologi, pneumologi, neurologi. Si vanno a svilire le competenze del personale sanitario per tappare buchi e si espone il medico a conseguenze pesanti in caso di diagnosi errate. Non superfluo aggiungere, infine, che scelte simili vanno a discapito della qualità dell’assistenza ai pazienti”.

L'appello

Il consigliere regionale invita i vertici dell’azienda “a non restare silenti davanti a queste accuse. Dopo la fuga dei cardiologi, ora i medici in prestito al Pronto soccorso rischiano di gettare ulteriore discredito sulle tante professionalità di alto livello della struttura”.