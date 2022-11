Salerno al setaccio: espulsi altri 4 stranieri, tra cui il marocchino sorpreso a praticare sesso a Villa Carrara

Salerno al setaccio, nel fine settimana appena trascorso: nell'ambito dei controlli della Polizia, sono stati espulsi quattro stranieri irregolari e con diversi precedenti. In particolare, due marocchini sono stati accompagnati al Cpr di Brindisi, mentre un albanese ed un altro marocchino hanno fatto ricorso al rimpatrio volontario, allontanandosi in aereo diretti al loro Paese d'origine.

I dettagli

Dei due marocchini accompagnati presso il centro di Permanenza e Rimpatrio di Brindisi, il primo era stato accusato di atti osceni in luogo pubblico nei pressi di villa Carrara, mentre il secondo era stato un parcheggiatore abusivo in piazza Amendola. Per entrambi, dunque, scatterà il rimpatrio in Marocco organizzato dalla direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.