Estate 2021, pronti i nuovi guardaspiagge della costa battipagliese-ebolitana

Nel frattempo però la formazione non si ferma, e sono nuovamente riaperte le iscrizioni al nuovo corso che partirà a breve

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Hanno superato gli esami con successo i bagnini di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento di Battipaglia. Dopo un estenuante corso formativo, tenuto interamente in mare tra freddo e onde, i ragazzi hanno conseguito il brevetto che li abilita alla sorveglianza delle spiagge, e con la stagione alle porte qualcuno sarà già in servizio questo weekend. Nel frattempo però la formazione non si ferma, e sono nuovamente riaperte le iscrizioni al nuovo corso che partirà a breve.

Perché diventare Bagnino di Salvataggio?

È per tanti una possibilità per lavorare nel periodo estivo, generalmente libero da altri impegni (studenti, istruttori sportivi, ecc), per tanti altri invece è la principale professione;

È un’esperienza che matura il senso di responsabilità e la sicurezza in se stessi;

È una formazione che permette di salvare una vita, non solo in mare;

È una figura la cui richiesta è in costante crescita;

Perché il Bagnino di Salvataggio è una figura molto richiesta?

È obbligatoria negli stabilimenti balneari (la Capitaneria di Porto di Salerno prevede almeno un bagnino qualificato ogni 80 metri di fronte-mare o frazione);

È obbligatoria nelle piscine (pubbliche, acquapark, ricreative, alberghi, ecc);

È sempre più presente sulle “spiagge libere” dove previsto un Servizio Integrato di Soccorso Balneare;

Il nostro Paese ha circa 7.000km di costa, cosa che rende l’attività balneare un settore fondamentale, dove la sicurezza si fonda su uno staff formato e addestrato.

Il Brevetto: