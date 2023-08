"Estate Sicura", posti di blocco nel Cilento: scattano multe e denunce

Sono stati intensificati i controlli alla circolazione stradale per un’ “Estate Sicura” da parte del comando provinciale dei carabinieri, in relazione all’aumento del traffico veicolare verso le zone di villeggiatura marine e montane dell’area turistica cilentana. In particolare, nei 29 comuni della giurisdizione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania sono stati svolti servizi straordinari di controllo dinamico del territorio per il contrasto alla microcriminalità in genere ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona; particolare attenzione è stata posta alla verifica del rispetto delle norme “salva vita” del Codice della Strada lungo le arterie stradali con posti di blocco di controllo dei militari delle Stazioni Carabinieri di Pollica, Ascea Marina, Acquavella e Pisciotta.

Il bilancio

Il dispositivo straordinario, richiesto dal Colonnello Filippo Melchiore (Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno). si è articolato in più giorni e in diverse fasce orarie, ed ha visto l’impiego di 340 pattuglie e 680 militari. Sono stati controllati 420 veicoli, identificate 450 persone, elevate 35 sanzioni al Codice della Strada anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza, sequestrati ovvero sotto posti a fermo amministrativo 10 veicoli privi dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Denunciate, inoltre, 10 persone per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ed altrettante segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di droghe perché trovati in possesso di marijuana, hashish e cocaina.