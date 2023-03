Direzione Distrettuale Antimafia: 5 arresti per tentata estorsione, rapina, ricettazione, armi e spaccio

In azione, stamattina, la Polizia di Stato, per eseguire un’ordinanza cautelare di custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 persone.

Le accuse

Gli indagati, sono accusati, a diverso titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina aggravata dall’uso di armi, ricettazione, porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, nonchè detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

