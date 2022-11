Estorsioni e furti ad imprenditori agricoli, blitz in Puglia: tra gli arrestati, un 65enne di Sassano

C’è anche un 65enne di Sassano tra le persone arrestate, questa mattina, durante l’operazione dei carabinieri di Barletta-Andria-Trani che, alle prime luci dell’alba, hanno eseguito 17 misure cautelari, in carcere e ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone residenti nella provincia di Barletta-Trani e nelle province di Bari, Potenza e Salerno.

L'inchiesta

Due gruppi contrapposti che per affermare il predominio sull'area della Murgia a nord di Bari non hanno esitato a usare metodi violenti e minacciosi. Ne sono convinti i carabinieri che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone (10 in carcere e 7 ai domiciliari) accusate a vario titolo di estorsione, detenzione illecita di armi, furti, danneggiamento e uccisione di animali. Secondo quanto accertato dai militari, coordinati dalla procura di Trani, per diverso tempo imprenditori agricoli di Minervino Murge e Andria avrebbero in silenzio subito i soprusi dei due gruppi attivi nell'area del territorio murgiano e pre-murgiano ricadente nei comuni di Andria e Minervino Murge. "Gruppi tra loro indipendenti e con propaggini estese a Montemilone e Poggiorsini, che - spiegano gli investigatori - attraverso l'impiego di metodi violenti, consistenti nel compimento di estorsioni, danneggiamenti e furti, si contendevanoil controllo del territorio, cercando di imporre servizi di guardiania abusiva a titolo di protezione".