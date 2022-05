Dall'eternit in strada allo stalking, fino all'uso del parcheggio per invalidi di un defunto: denunce e sequestri della Polizia Municipale a Salerno

Polizia Municipale in azione a Salerno. Per iniziare, gli agenti sono intervenuti in via Zara dove, all'interno di un cassone di raccolta di materiale edile, è stato rinvenuto materiale a sospetto contenuto di amianto, poi rivelatosi in eternit. Sequestrato, dunque, il cassone che era asservito a lavori di efficientamento energetico con isolamento termico ad un fabbricato di via Zara. Eseguiti, infine, anche gli adempimenti giudiziari del caso.

La denuncia

Intanto, il personale del Reparto Motociclisti è intervenuto in aiuto di una donna, impiegata in un pubblico esercizio della città, che da diversi giorni riceveva numerose telefonate da uno sconosciuto. La malcapitata era riuscita a fare in modo che l'uomo si presentasse dinanzi alla attività commerciale: una volta sul posto, l'uomo ha cercato di adescarla, ma è stato subito fermato dagli agenti intervenuti e portato presso gli uffici di Piazza Vittorio Veneto, dove è stato identificato e denunciato.

Il blitz

Infine, la Municipale qualche giorno fa ha individuato il conducente di un Suv che, sistematicamente, parcheggiava la propria auto in Traversa De Dominicis negli stalli riservati alle persone diversamente abili. Il conducente utilizzava il contrassegno invalidi del suocero deceduto da tempo: quel contrassegno è stato ritirato e si è proceduto agli adempimenti di rito. Il monitoraggio continua.