Sub morto a Capaccio Paestum: la procura apre un fascicolo

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo sulla morte di Eustachio Sorvillo, sub residente ad Agropoli deceduto mentre tentava di disincagliare una rete da pesca in mare a Capaccio Paestum. La salma è stata portata all'ospedale "Ruggi" di Salerno per l'autopsia come disposto dal Pm, al fine di determinare le cause dell'incidente. Il peschereccio di 10 metri che aveva chiesto l'aiuto dell'esperto sommozzatore è stato sequestrato.