Evade i domiciliari: arrestato a Salerno un 28enne polacco

E' stato messo in manette dagli agenti della Polizia, S.P, cittadino polacco, stabilmente residente a Salerno, accusato di evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto per furto, ricettazione e danneggiamento. L’uomo, classe 1992, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, specie per furti ai danni di esercizi commerciali, era stato affidato ad una Comunità di recupero, ma dopo un breve periodo di soggiorno, si è ieri arbitrariamente allontanato da essa.

L'arresto

Gli agenti della sezione Volanti, ricevuta la segnalazione di evasione, lo hanno immediatamente ricercato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo presso il suo domicilio. Gli agenti hanno quindi tratto in arresto per evasione il ventottenne polacco, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione in carcere. Gli Agenti della Sezione Volanti della Questura di Salerno lo hanno condotto nella casa circondariale di Salerno.