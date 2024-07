Evade dai domiciliari e poi si costituisce: arrestato 31enne

Giovedì era evaso dai domiciliari ai quali era sottoposto in una casa di cura a Pellezzano, ma poi, ieri sera, si è recato presso i carabinieri di Aquara per costituirsi. Protagonista della vicenda, un 31enne sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari presso la struttura dellla Valle dell'Irno, per aver commesso dei maltrattamenti in famiglia.

Il 31enne è stato nuovamente messo in manette e ora è accusato anche di evasione.