Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Un uomo di Salerno, G.C le sue iniziali, è finito in carcere perché accusato di evasione e furto aggravato. Secondo la Procura salernitana, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, dov’ era sottoposto agli arresti domiciliari, per compiere un furto all'interno di un supermercato . Ad incastrarlo sono stati i carabinieri.

Viola i domiciliari per rubare in un supermercato: uomo finisce in carcere a Salerno