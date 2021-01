Evade dai domiciliari e si fa inseguire dai carabinieri: arrestato calciatore irpino a Pontecagnano

Evade dai domiciliari dalla sua abitazione in provincia di Avellino per recarsi a Pontecagnano Faiano. Per questo un 36enne di Montoro è stato arrestato dai carabinieri di Battipaglia mentre viaggiava ad alta velocità in via San Marco, nei pressi dell’Aversana.

L’inseguimento

All’alba di ieri, la sua automobile è stata intercettata da un vigilantes che, pensando si trattasse di un ladro, ha allertato i militari dell’Aliquota Radiomobile, i quali si sono messi subito sulle sue tracce. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’uomo ha speronato l’auto della vigilanza proseguendo la sua corsa fino a quando, dopo qualche chilometro, è finito in una cunetta. Poi, però, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato fermato dai militari dell’Arma, i quali hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per bloccarlo poiché opponeva resistenza. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato per evasione dei domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dagli accertamenti è risultato che il 36enne è anche un calciatore dilettante, militante in una formazione irpina.