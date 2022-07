Evasione fiscale, doppio sequestro nel salernitano: nei guai gli amministratori

Sono due i sequestri disposti in data odierna dall'Agenzia delle Dogane di Salerno. Il provvedimento di confisca, emesso dal Gip del tribunale di Salerno su richiesta della Porcura della Repubblica, è stato emesso nei confronti delle società "Servizi Generali S.r.l.” (esercente attività di deposito commerciale di prodotti energetici ad accisa assolta con sede a Eboli) e “Ora S.r.l." (esercente attività all'ingrosso di dolciumi a Sassano).

I provvedimenti

I due amministratori unici della società sono entrambi indagati rispettivamente per un'evasione di 200mila euro di accise ed 80mila euro di Iva, riferita al 2021, per l'accantonamento di 335mila litri di gasolio destinato all'utilizzo per usi agevolati.