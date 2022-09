Scontrini "azzerati", chiusura e maxi multa per un commerciante salernitano

La Guardia di Finanza ha disposto la chiusura per un mese di un negozio di prodotti per la casa di Sala Consilina per una serie di irregolarità rilevate in materia di emissione degli scontrini.

Le indagini

Nel corso di un controllo le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, nel passare a setaccio la documentazione fiscale dell'attività hanno scoperto l’éscamotage adottato per evadere sistematicamente le tasse. Nello specifico, il titolare emetteva gli scontrini indicando il regolare importo delle transazioni avvenute, salvo provvedere, in un secondo momento, a “rettificare” l’ammontare del valore delle operazioni, azzerando il corrispettivo da comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in modo da poter dichiarare, nel complesso, introiti nettamente inferiori a quelli realmente conseguiti. Ciò, all’insaputa peraltro dei clienti, che ricevevano infatti solo la prima parte del documento.

L'evasione

Tremila gli scontrini azzerati per una cifra evasa che si aggirerebbe su oltre 150mila euro. Per il commerciante un multa pari a 500 euro per ogni scontrino non emesso regolarmente: 1 milione e mezzo di euro.