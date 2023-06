Evasione da cinque milioni di euro: tre imprenditori salernitani nei guai

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione a tre decreti di sequestro preventivo nei confronti di 3 società operanti in Campania in diversi settori economici. A finire nei guai i tre titolari, legati da vincoli di parentela, che ora sono accusati dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.

Le indagini

Secondo quanto appurato dalle indagini, gli indagati avrebbero evaso Ires, Irpef e Iva dal 2016 al 2020 attraverso l'emissione di fatture false per un totale di quasi 5 milioni di euro. Nel corso delle operazioni i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo autovetture, motoveicoli, veicoli industriali, disponibilita finanziarie e quote societarie.