Ex badante finisce in strada, senza speranza: l'allarme dei salernitani per aiutare un ucraina

Era una badante, ma la anziana presso cui lavorava è deceduta e lei, non più giovane e con problemi alla schiena, ora dorme sulle panchine, in strada. Non è invisibile a tanti salernitani di cuore, l'ucraina che da giorni sosta tra via Padula e piazza Santelmo, a Torrione.

"Nessuno la aiuta - denuncia un abitante del quartiere - Abbiamo visto che un giorno la portava via un'ambulanza, ma il giorno seguente è stata nuovamente rigettata in strada, come spazzatura. Non può essere un Paese civile quello in cui non c'è senso dell'umanità". Alcuni lettori hanno annunciato di fare nuove segnalazioni ai servizi sociali del Comune di Salerno per aiutare la clochard senza futuro. Tanta tristezza.