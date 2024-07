Ex Cava D'Agostino: presentato il progetto di riqualificazione, De Luca lancia anche un appello per la Salernitana

Sono stati presentati questa mattina, i lavori per la riqualificazione ambientale e urbanistica dell'ex Cava D'Agostino, a Brignano. Realizzato con fondi regionali e del Pnrr , per un investimento di oltre trenta milioni di euro, l'intervento, frutto di un percorso avviato 15 anni, ha ricordato l’ex primo cittadino De Luca. è stato illustrato nel corso di un sopralluogo con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, Dario Loffredo. L'opera prevede la bonifica ambientale, il consolidamento idrogeologico, la sistemazione del lago e delle zone circostanti, nonchè la realizzazione d'impianti e servizi per lo sport e gli eventi, un parco giochi, sentieri naturalistici, parcheggi.

Entro marzo del 2026, come annunciato dalle imprese e dall’assessore ai Lavori Pubblici Loffredo, il Parco dovrebbe essere completamente fruibile. “Sono opere di ingegneria naturalistica con una grande attenzione ai materiali e alla compatibilità ambientale, addirittura le canalette saranno in legno", annuncia entusiasta il primo cittadino. A prendere la parola, poi, il Governatore De Luca che ha ribadito il suo sogno di trasformare Salerno in una città giardino. Dopo aver ricordato gli investimenti regionali destinati alla nostra città, il presidente della Campania ha confermato la volontà di mantenere, nonostante la retrocessione in B della Salernitana, gli impegni presi per la riqualificazione dello stadio Arechi che dovrà essere fruibile per un campionato europeo e del campo Volpe. De Luca, infine, ha sollecitato "tutti quanti a mantenere un clima di grande unità, solidarietà e a dare tranquillità alla tifoseria di Salerno che vorrebbe sapere, con più precisione, qual è il progetto relativo alla Salernitana".