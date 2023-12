Si presentava sotto casa della sua ex nonostante il divieto di avvicinamento. Per questo un uomo, A.M. le iniziali, è stato arrestato ad Eboli per atti persecutori.

L’arresto

L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nonostante ciò avrebbe violato le disposizioni imposte dal giudice presentandosi presso l'abitazione della donna.