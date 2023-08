Attimi di paura in piazza Pezzullo a Eboli. Come riportato da Il Mattino, un uomo ha colpito la sua ex con schiaffi e pugni. A fermarlo un gruppo di passanti, intervenuti per aiutare la donna, che ha riportato ferite lievi.

L'intervento

L'aggressore, una volta allertate le forze dell'ordine, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.