Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso del Comune di Polla, che aveva impugnato la delibera del Consiglio dell'Ente d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani con la quale si approvava la riconversione dell'ex impianto Ergon nell'area industriale di Polla in una struttura combinata per la digestione anaerobica e il compostaggio dei rifiuti organici.

La sentenza

Il progetto di riconversione prevede il trattamento di 27mila tonnellate di rifiuti annui, di cui 20mila di rifiuti organici e 7mila di verde strutturante, per produrre biometano e compost di qualità. Il Comune di Polla si era opposto a questa trasformazione, ma i giudici hanno sottolineato che sia il Comune sia il Consorzio erano a conoscenza del progetto e che la zona industriale ospita già aziende di trattamento rifiuti, rendendo l'uso del sito adeguato.