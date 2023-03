Torrione, al via la bonifica dell'Ex Sacro Cuore: si valuta la chiusura temporanea delle scuole

Sono iniziate le operazioni di bonifica nell’area di Via Volontari della Libertà, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove, nei mesi scorsi, è stata abbattuta la struttura dell’ex Sacro Cuore. Il materiale rimosso è stato anche oggetto di riprese con un drone per mappare dall’alto la rimozione dell’amianto.

I lavori

Il cantiere sarà dissequestrato per 30 giorni, entro i quali si dovrà recuperare il materiale da sottoporre alle analisi in laboratorio (è stata confermata dall’Arpac la presenza di amianto) e poi procedere alla rimozione delle due strutture contenenti eternit. L’amministrazione comunale, e in particolare il presidente della commissione ambiente Arturo Iannelli, non hanno escluso la possibilità, di chiudere le scuole circostanti (in particolare la scuola Matteo Mari) durante determinate operazioni di rimozione. La decisione, comunque, sarà eventualmente assunta d’intesa con l’Asl e la ditta operante.