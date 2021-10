Ex Tabacchificio di Capaccio, al via la bonifica dell'amianto e la messa in sicurezza

E' in programma per domani, alle 10, la cerimonia di avvio dei lavori di messa in sicurezza, bonifica dell’amianto, adeguamento e valorizzazione dell’ex Tabacchificio SAIM. L’immobile, ubicato in località Cafasso, sarà presto agibile e quindi a piena disposizione della città di Capaccio Paestum, pronto a ospitare, a fine novembre, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Il progetto

Il Comune di Capaccio Paestum si è aggiudicato, lo scorso aprile, l'asta per la locazione dell’immobile. La locazione dello stabile è solo il primo passo verso il futuro acquisto dell’ex Tabacchificio di Cafasso, un immobile che è un esempio di archeologia industriale dall’importante valore storico-culturale. Espletate le procedure necessarie, il Comune dà quindi avvio non solo alla bonifica dell’amianto ma a una serie di lavori di adeguamento, pulitura e manutenzione degli ambienti interni ed esterni necessari ai fini dell’agibilità della struttura nonché della sua valorizzazione.

Il commento

"Continua il percorso che presto porterà l’ex Tabacchificio a disposizione della collettività – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Gli interventi a cui diamo inizio mirano alla tutela attiva dell’immobile di Borgo Cafasso e quindi al suo riuso sostenibile e alla sua valorizzazione. Tutto questo contribuirà a migliorare ulteriormente l’immagine di Capaccio Paestum e a produrre effetti positivi sotto diversi aspetti: ambientale, turistico, sociale e commerciale. La nostra Città meritava un contenitore prestigioso da utilizzare per attività di pubblico interesse, eventi manifestazioni fieristiche. Sembrava una sfida difficile, ma le sfide non ci hanno mai fatto paura".