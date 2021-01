Riutilizzo dell'ex tribunale di Salerno: la proposta della Cisl Giovani

Sta tenendo banco, in queste ultime settimane, il tema dellla destinazione futura dell'ex tribunale di Salerno, nel pieno centro cittadino. Anche i giovani della Cisl hanno fatto una proposta riguardante il futuro dell'ex Palazzo di Giustizia.

La proposta

"Come gruppo, dopo una lunga riflessione e dopo già aver letto diverse proposte apportate da autorevoli personalità e organizzazioni sull’impiego dell’enorme complesso, ci siamo soffermati su un settore da sempre snobbato nella discussione cittadina. Ovvero la creazione e lo sviluppo di un Polo dell’Innovazione e Start-up. Uno spazio dedicato alle start-up innovative, spazi di co-working, networking, incubatori tecnologici e così via - ha detto il presidente della Cisl Giovani Salerno Luigi Bisogno - Un luogo in cui il mondo del digitale, oramai sempre più motore trainante per intere generazioni e di molte economie, possa prendere vita anche nella nostra città. Spazio, Inoltre, di attrazione per società ed imprese sia di carattere nazionale sia internazionale specializzate in tecnologia e digital-life. La nostra proposta quindi - conclude Bisogno - dopo un’attenta valutazione di quelli che sono i tempi moderni e soprattutto delle evoluzioni che assistiamo, è di proporre una Silicon Valley del Sud Italia”.