Salerno, firmato il protocollo per trasformare l'ex tribunale e il vecchio ospedale di Torre Angellara

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, arriva la conferma su quale sarà il futuro dell’ex tribunale di Salerno e non solo. L’Agenzia del Demanio, infatti, ha accertato come in città vi siano 25 locazioni passive governative che impongono un’azione di razionalizzazione finalizzata al risparmio. E, nel corso dello screening dei vari beni, sono state individuate anche due strutture storiche: l’ex tribunale di Corso Garibaldi e l’ex ospedale di Torre Angellara. Negli ultimi giorni - riporta La Città - è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio, Regione Campania, Comune di Salerno, Provincia e Azienda ospedaliera universitaria per mettere in campo i rispettivi progetti.

I progetti

L’ex tribunale, in particolare, sarà trasformato in un polo culturale e sociale per garantire la vocazione universitaria e turistica della città. Ora bisognerà attendere i progetti per iniziare l’iter che porterà alla rifunzionalizzazione della ormai ex struttura giudiziaria. Per quanto riguarda la zona orientale, invece, è riqualificare gli edifici dell’ex ospedale ortopedico di Torre Angellara. Si tratta di immobili parzialmente o totalmente dismessi. Qui l’obiettivo è di realizzare: un polo amministrativo pubblico per l’erogazione di servizi, su scala sovracomunale, rivolti a cittadini e imprese; un parco pubblico con spazi verdi attrezzati; un nodo interscambio nell’area prospiciente la stazione della metropolitana; parcheggi pubblici di interscambio con navette elettriche e stazioni di ricarica per auto e bici elettriche.