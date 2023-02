A Sala Consilina nasce “La Fabbrica delle Idee”: "Luogo aperto a tutti"

A Sala Consilina nasce “La Fabbrica delle Idee”. Un luogo fisico e virtuale aperto a chiunque “abbia a cuore la crescita e lo sviluppo di Sala Consilina e del territorio valdianese” e che tramite studi, incontri tematici, sviluppo di iniziative comuni, mira a creare proposte condivise e percorribili.

Il questionario

Prima attività messa in campo dalla "Fabbrica delle idee" è un questionario rivolto alla popolazione. “Al raggiungimento di un congruo numero di risposte, i contenuti saranno aggregati ed analizzati da esperti. L'esito sarà poi divulgati e commentati in evento pubblico che si terrà in data da destinarsi nel prossimo mese di marzo”. “Si tratta della prima di una serie di iniziative volte ad affrontare le problematiche ed a valorizzare le opportunità che Sala Consilina oggi presenta. L'approccio è tecnico ma siamo aperti al contributo di tutti. Per il Bene ed il futuro di Sala” sottolinea Lucio Mori, presidente dell'associazione "La Fabbrica delle Idee".