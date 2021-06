Vertenza La Fabbrica, sit in al Comune di Salerno: Cammarota incontra i lavoratori

Sit in di protesta, oggi, dei lavoratori de La Fabbrica sotto al Comune di Salerno, i quali hanno avuto un colloquio con il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota.

L’incontro

Cammarota ha ribadito il suo impegno ad andare fino in fondo alla vicenda. “Non c’è più tempo da perdere, il Comune si attivi immediatamente per tutelare i propri diritti e quelli dei lavoratori. Nelle settimane scorse abbiamo acquisito la documentazione, con le convenzioni, abbiamo incontrato i sindacati e ho chiesto all’ufficio legale del Comune di attivarsi anche attraverso una azione di tutela reale per i lavoratori e per l’area fino a ipotesi di sequestro, dopo aver istruito il caso in commissione trasparenza”. Poi il candidato sindaco de La Nostra Libertà conferma: “Abbiamo chiesto un incontro tra le parti, sollecitando anche i protagonisti delle passerelle durante l’inaugurazione della complesso. C’è un interesse pubblico nella vicenda che va tutelato che riguarda i lavoratori e l’area sulla quale è stata realizzata la Fabbrica, ovvero il rapporto di condizionalità tra cambio di destinazione d’uso del terreno da industriale a commerciale, mantenimento dei livelli occupazionali, espansione economica. Ribadisco, ora più che mai, la necessità di agire. Seguiremo con attenzione tutte le successive fasi e staremo vicini, con tutte le nostre forze e per quanto di competenza ai lavoratori e dell’interesse pubblico” conclude Cammarota.