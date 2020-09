Cassa integrazione non firmata, ammortizzatori a rischio: la protesta dei lavoratori de La Fabbrica

Non è stata firmata la richiesta di cassa integrazione:i lavoratori che si occupano delle pulizie al centro commerciale "La Fabbrica" di Salerno rischiano di perdere le prime nove settimane di ammortizzatori sociali. Dunque, oggi si è tenuto il sit-in pacifico dei lavoratori della cooperativa Copas al centro commerciale "Le Cotoniere" di Salerno, di proprietà della famiglia Lettieri, presente in modo societario anche per quanto riguarda "La Fabbrica".

Parla Angelo Rispoli della Fiadel Salerno