Salerno a lutto per la morte di Fabrizio Marotta, domani i funerali: il cordoglio del sindaco

Lega Navale in lutto per la morte del presidente Fabrizio Marotta. "Il direttivo ed i soci tutti - si legge nella nota della Lega Navale - sono addolorati per la morte del caro presidente e piangono la perdita di un leader e un amico sincero che incarnava i valori del nostro sodalizio e che lascia un'impronta indelebile su tutta la nostra associazione. Il nostro pensiero va alla famiglia di Fabrizio, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nella consapevolezza che il suo impatto positivo continuerà a vivere attraverso il nostro impegno continuo per la missione che lui ha tanto amato".

I funerali

In onore e in ossequio alle volontà di Fabrizio domani, sabato 20 gennaio, dalle ore 9 sarà allestita la Camera Ardente presso la sede di Salerno della Lega Navale Italiana in piazza della Concordia, al porto Masuccio Salernitano. I funerali si svolgeranno alle ore 16,00 presso la chiesa dei Salesiani di Salerno.

Il cordoglio del sindaco

Fra i tanti messaggi di cordoglio fatti pervenire alla famiglia anche quello del sindaco, Vincenzo Napoli: "Partecipiamo al cordoglio per la prematura scomparsa dell'ing. Fabrizio Marotta Presidente della Lega Navale Sezione di Salerno. Il carissimo Fabrizio è stato un apprezzato velista, maratoneta, promotore di tante iniziative per divulgare la passione per lo sport ed il mare. Amava Salerno e grazie al suo impegno la nostra città è diventata un punto di riferimento nel panorama velico nazionale ed internazionale. Ricordiamo con gratitudine anche le tante attività sociali e solidali svolte insieme alla civica amministrazione ed alle associazioni del terzo settore. Ai familiari ed amici un abbraccio di fraterna partecipazione"