Inaugurata “L’acqua del Popolo fonte di Santa Marina”, al via i lavori

Taglio del nastro, oggi, a Santa Marina, per i lavori per “L’acqua del Popolo fonte di Santa Marina”, presso la sorgente in località Timpone. Stamattina, dunque, al via l'intervento programmato dopo la scoperta di una falda acquifera situata a una profondità di 85 metri, nell'ambito dei lavori di trivellazione eseguiti dalla “Trivel Sud”.

L'annuncio

Il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha fatto avviare tutte le procedure necessarie per le autorizzazioni che attestano la purezza dell’acqua e, dopo 4 anni, oggi finalmente iniziano i lavori che rappresentano un'opportunità importante, specie nel fronteggiare eventuali periodi di siccità.